شكرا لقرائتكم خبر عن أم صلال القطري يقترب من التعاقد مع مابولولو فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى أم صلال القطري اقترب من التعاقد كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك اهتمام قطري، وتحديداً نادى أم صلال، بالتعاقد مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف شوبير، "اللاعب قريب من الانتقال للدوري القطري حال التوصل لاتفاق مادى مع زعيم الثغر".

وكان مابولولو قد فاز بجائزة هداف الدروي المصري الموسم الماضي مع فريق الاتحاد السكندري ، ويرغب مابولولو فى الرحيل عن الاتحاد السكندري، حيث يعيش فترة متوترة مع المدرب طارق العشري.

ويرتبط مابولولو البالغ من العمر 31 عامًا عقد مع الاتحاد السكندري حتى صيف 2027.