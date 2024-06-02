شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتراجع عن الانضمام لبيراميدز ويرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك تراجع بشكل نهائى عن رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء والانضمام لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "محمد صبحى كان مخلص كل الاتفاقات مع بيراميدز، وكان هيمشى من الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولكن حدثت مفاجأة ورحب الحارس بالبقاء مع الزمالك".

وأضاف شوبير، "محمد صبحى رحب بتمديد تعاقده مع الزمالك وهو الملف الذى يحاول المجلس الأبيض إنهاءه فى الوقت الحالى، لاسيما أن الحارس صاحب سن صغير وموهوب وسيفيد القلعة البيضاء لسنوات طويلة".