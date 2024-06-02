شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الأهلي المنتظرة تشبه حسام عبد المجيد وبيكهام.. والإعارة هى الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، والمرشح الأوفر حظاً للانتقال للنادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، يشبه حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، وأحمد رمضان بيكهام مدافع المارد الأحمر السابق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى يحاول فى الوقت الحالى الحصول على خدمات يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة، بيقولوا مدافع كويس، هو مش دولى بس لاعب صاعد مميز وكمان هيتسجل مصرى ومش مكلف مادياً".

وأضاف شوبير، "سألت عنه فى قطر قالولى هو نفس استايل لعب حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام".

وبات يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد أبرز المُرشحين للانتقال للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين اللاعب والأهلي ونادي الدحيل.

في السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن صفقة يوسف أيمن المُرشحة بقوة لتدعيم دفاع الأهلي فى الموسم المقبل.

بدأ يوسف أيمن صاحب الـ25 عاماً مسيرته الكروية مع أكاديمية أسباير بقطر عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

خاض تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل نهاية 2018.

لعب لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

إجمالاً شارك يوسف في 79 مباراة كقلب دفاع، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا، مقابل 8 مشاركات كظهير أيمن.

خاض يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخراً بكأس آسيا.

تبلغ قيمة اللاعب التسويقية 350 ألف يورو، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات.

المفاوضات شهدت اتفاق الأهلي مع اللاعب والنادي القطري على إتمام الصفقة لمدة موسماً على سبيل الإعارة.

حال ضم يوسف ايمن سيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية القطرية.

اعتلى يوسف أيمن منصة التتويج مرتين على مدار مسيرته، حيث حصد الدوري القطري مع الدحيل في عامي 2017 و2023.

نال يوسف أيمن موافقة مسئولو الأهلي لارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل ويتبقي إنهاء الصفقة بشكل رسمي.