شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يوجه رسالة دعم لـ أحمد رفعت زميله بمودرن فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى مودرن فيوتشر، رسالة دعم وتحفيز لـ أحمد رفعت زميله بالفريق، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ونشر جنش صورا ظهر خلالها مرتدياً قميص أحمد رفعت على هامش عملية إحماء الفريق خلال مواجهة بترول أسيوط أمس، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة وتأهله لدور الـ 16 بكأس مصر.



أحمد رفعت







رفعت

من جهته ىكشف هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، مستجدات حالة أحمد رفعت بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل فترة إثر سقوطه مغشياً عليه بشكل مفاجئ خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري، دون أي تدخل.

وكان أحمد رفعت قد استقر في العناية المركز لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله.

وقال عرابى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أحمد رفعت يقضي فترة نقاهة حالياً فى منزله، ويخضع لفحوصات طبية وتحاليل بشكل مستمر للاطمئنان على حالته.

وعن موعد عودته للملاعب، أكد هيثم عرابي أنه لا يمكن الحديث عن ذلك الآن ولكن يجب الإطمئنان بشكل تام ونهائي على اللاعب والتعرف على أسباب الوعكة التي تعرض لها.