شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حسام حسن ضمن برنامج تطوير مدربى المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حسام حسن ومدربى المنتخب الأولمبى ضمن المشاركين ببرنامج تطوير مدربى المنتخبات الوطنية، الذى تنظمه الوزارة مع الجامعة البريطانية.

وقال صبحى، خلال المؤتمر الصحفي، إن ارتباط حسام حسن مع المنتخب خلال الفترة الجارية منعه من الحضور إلا أنه ضمن مدربى المشروع مع غيره من المدربين.

وكشف وزير الرياضة أن مصر تضم ملاعب ومنشآت واستادات على أعلى مستوى، فى المقابل نجد اتحاد الكرة مسجل فيه 75 ألف لاعب ناشئ، من أصل 25 مليون شاب فى مصر، لذا نريد زيادة الإعداد بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والأندية المعتادة.