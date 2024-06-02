شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع 3 صفقات جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن آخر تطورات ملف صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «شوبير»، خلال تقديم برنامجه عبر راديو «أون سبورت إف إم» صباح اليوم الأحد: «هناك كلام كتير جدًا إن الأهلي بدأ ملف الصفقات وفاوض 3 لاعبين وهم يحيى عطية الله ويوسف أيمن ومحمد كوناتي».

وتحدث حارس مرمى منتخب مصر السابق عن مفاوضات الأهلي مع الصفقات الجديدة: «المؤكد أن النادي الأهلي قام بالتفاوض مع المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، وذلك بعد إصابة علي معلول القوية في وتر أكيليس، بجانب إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي».

وعن البوركينابي محمد كوناتي، أوضح الإعلامي: «المهاجم البوركينابي الدولي محمد كوناتي، على رأس أولويات الأهلي خاصة بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق أخمات جروزني الروسي، والأهلي استفسر عن راتبه واللاعب كان بيحصل على 355 ألف يورو سنويًا، وهو أمر في المتناول، واللاعب في حسابات النادي».

وعن صفقة اللاعب يوسف أيمن، قال شوبير: «كلام كتير جدًا وأنا سألت عن اللاعب وقالوا إنه من المرشحين ويشبه في طريقة لعبه حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، بسبب طول قامته، وده بعد أنباء اقتراب محمد عبدالمنعم من الرحيل لخوض تجربة الاحتراف».