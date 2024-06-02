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النصر السعودي ينفي رحيل “تاليسكا” في الانتقالات الصيفية

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ياسر رشاد - القاهرة - نفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، الانباء المتداولة بشأن رحيل مهاجم نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأكدت التقارير أن إدارة العالمي لا توجد نية لرحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه بالميركاتو الصيفي القادم.

 

و ذكرت أن ملف اللاعبين الأجانب داخل نادي النصر، سيتم تحديده خلال اجتماع بين فيرناندو هييرو المدير الرياضي والمدير الفني لويس كاسترو.

 

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في صيف عام 2026، حيث انتقل إلى صفوف النصر قادمًا من صفوف جوانزو الصيني في صيف عام 2021.

 

وسجل تاليسكا 25 هدف مع النصر، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، خلال 25 مباراة شارك فيها هذا الموسم في مختلف البطولات، قبل أن يبتعد بإصابة في عضلة الفخد الأمامية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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