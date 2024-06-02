النصر السعودي ينفي رحيل “تاليسكا” في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - نفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، الانباء المتداولة بشأن رحيل مهاجم نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير أن إدارة العالمي لا توجد نية لرحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه بالميركاتو الصيفي القادم.

و ذكرت أن ملف اللاعبين الأجانب داخل نادي النصر، سيتم تحديده خلال اجتماع بين فيرناندو هييرو المدير الرياضي والمدير الفني لويس كاسترو.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في صيف عام 2026، حيث انتقل إلى صفوف النصر قادمًا من صفوف جوانزو الصيني في صيف عام 2021.

وسجل تاليسكا 25 هدف مع النصر، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، خلال 25 مباراة شارك فيها هذا الموسم في مختلف البطولات، قبل أن يبتعد بإصابة في عضلة الفخد الأمامية.

