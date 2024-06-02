بعد تعرضه لحملات هجومية.. ساديو ماني على أعتاب الانضمام للدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت جماهير نادي النصر السعودي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق كرة القدم الاول، خلال الساعات القليلة الماضية،بعد الاداء المخيب للآمال منذ إلتحاقه بصفوف العالمي مشيرة الى انه لم يقدم المردود المطلوب.

ويطالب جمهور النصر السعودي ببيع عقد اللاعب وضم لاعب أجنبي جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي بعد المستوى المخيب للآمال الذى ظهر عليه ماني.

عرض تركي لـضم ساديو ماني



وذكر الصحفي التركي شفق مالاتيا، ان نادي بشيكتاش التركي مهتم بالتعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني بدءًا من الموسم المقبل، في حديث له عبر بودكاست مع الصحفي سكريان ديكمي.

وتوج الهلال بلقب كأس الملك للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفشل فريق النصر السعودي في تحقيق أي بطولة من البطولات التى قام بالمشاركة بها " الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين السعودي، ودوري أبطال آسيا"، دون تحقيق أى لقب هذا الموسم.

