اسدال الستار على مشكلة نجم المصارعة كيشو بعد تدخل وزير الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار مساء السبت على المشكلة التي آثارها البطل الأوليمبي المصري المصارع محمد ابراهيم ( كيشو ) وذلك بعد نشر فيديو يؤكد فيه عدم حصوله على مستحقاته المالية بعد تحقيقه للميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو الأولمبية عام ٢٠٢١ بطوكيو مؤكدا ان ما يحدث سيسبب حالة من عدم الاتزان النفسي والفني قبل خوض منافسات الدورة الأوليمبية بباريس في شهر يوليو المقبل وان اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري للمصارعة وراء ما يحدث .

وكان محمد ابراهيم كيشو قد نجح في التأهل للألعاب الاوليمبية المقبلة بباريس بعد الحصول على المركز الثالث في التصفيات العالمية التي أقيمت قبل عدة ايام ويعد كيشو احد اهم الاعبين المصريين المرشحين لاحراز ميدالية اوليمبية .

وبالفعل وبمجرد عرض المشكلة على الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نجح في حل المشكلة عن طريق منح الاعب جزء من مستحقات سابقة إلى جانب وعده للبطل محمد ابراهيم كيشو بالتدخل لدى اتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية ( الأنوكا ) للحصول على جزء مستحقات المنحة التي قدمتها له الأنوكا عقب حصوله على الميدالية الاوليمبية في الدورة الاوليمبية بطوكيو عام ٢٠٢١ .

التدخل السريع لوزير الشباب والرياضة أثلج صدر البطل محمد ابراهيم كيشو الذي وجه الشكر للدكتور اشرف صبحي مؤكدا انه يسعى بكل جهده لتشريف الرياضة المصرية والعودة من باريس بميدالية اوليمبية جديدة .

كما وجه الشكر إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية على تفهمه الكامل للازمة الأخيرة.