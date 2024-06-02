تعرف على حكام ثاني جولات الترقي المؤهل للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن ثان مواجهات دور الترقي المؤهل للدوري الممتاز، وتضم المجموعة 4 فرق وهم حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة، فريق صاحب المركز الثالث بدوري المحترفين، و3 فرق أوائل دوري القسم الثاني ب.

حرس الحدود × سبورتنج

يدير اللقاء الدولي امين عمر، حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمود ابو الرجال، مساعد أول، أحمد حسام، مساعد ثاني، ويقام اللقاء على ملعب نادي الترسانه، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز .

الترسانة × منتخب السويس

ويدير مباراة الترسانة و منتخب السويس الدولي محمد عادل حكم الساحة، ويعاونه كلا من احمد توفيق، مساعد أول، وهاني عبد الفتاح، مساعد ثاني،على ستاد استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

نتائج الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز:

فوز فريق حرس الحدود على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بثلاثية مقابل هدفين.

حقق فريق سبورتنج الفوز على نظيره فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله طارق السيد في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.

الترتيب :

1. حرس الحدود 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- منتخب السويس دون نقاط

4- الترسانة دون نقاط