اليوم.. السويس يستضيف الترسانة والحرس يواجه سبورتنج بدورة الترقي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، ويشارك في الدورة أندية، حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة.

مباريات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز:

1- منتخب السويس × الترسانة

يستضيف فريق منتخب السويس الصاعد عن مجموعة القاهرة والقناة بقيادة سعد فاروق نظيره فريق الترسانة الصاعد عن مجموعة الصعيد بقيادة حسين شكري ، على ستاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

2- حرس الحدود × سبورتنج

يواجه فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي صاحب المركز الثالث بدورى المحترفين نظيره فريق فريق سبورتنج الصاعد عن مجموعة بحري بقيادة أحمد فاروق، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الثانية للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

نتائج الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز:

فوز فريق حرس الحدود على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بثلاثية مقابل هدفين.

حقق فريق سبورتنج الفوز على نظيره فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله طارق السيد في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.

الترتيب :

1. حرس الحدود 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- منتخب السويس دون نقاط

4- الترسانة دون نقاط