الكاراتيه يفتح تحقيقا موسعا في أحداث شغب بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية

ياسر رشاد - القاهرة - ادان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه أحداث الشغب التي شهدتها بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية الاسبوع الماضي باستاد القاهرةالدولي.

وأكد البيان ان الاتحاد يحري تحقيقات على أعلى مستوى مع المتسببين في تلك الواقعة ومشاهدة بعض الفيديوهات للكشف عن حقيقة تلك الملابسات، واتخاذ أقصى العقوبات والإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.

وكانت بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية للكاراتيه تحت ١٠ سنوات قد شهدت اشتباكات بالأيدي بين المدربين وأولياء الأمور مع لجنة التنظيم بالاتحاد أسفرت عن بعض الإصابات، وتم نقل عضو اللجنة العليا للمسابقات لأحد المستشفيات بعد تعرضه للاعتداء من أهالي اللاعبين، بسبب سوء إدارة البطولة، و تأخيرها عن الوقت المقرر لأكثر من 9 ساعات لتستمر البطولة حتى الساعة الثالثة فجراً

وجاء نص بيان اتحاد الكاراتيه على النحو التالي:

يدين مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الأستاذ / محمد الدهراوي رئيس الاتحاد حادثة الشغب التي شهدتها بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية التي أقيمت يوم الاثنين الموافق ۲۷ مايو ۲۰۲٤ بصاله إستاد القاهرة الدولي وإذ يؤكد الاتحاد المصري للكاراتيه على انه جزء من نسيج اسره الكاراتيه المصري وبنيته الأساسية ولا يقبل تحت اي ظرف التجاوز والشغب والخروج عن الروح الرياضية من أي فرد أو جهه .

وجاري اجراء التحقيقات على أعلى مستوى مع المتسببين في تلك الحادثة الغريبه عن أسرة الكاراتيه المصري، وذلك من خلال عمل تحقيقات واسعة مع المتسببين في تلك الواقعة ومشاهدة بعض الفيديوهات للكشف عن حقيقة تلك الملابسات .

وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات على اسره الكاراتيه بكل شفافية، ولن يدخر الاتحاد المصري للكاراتيه اي جهد لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحه اسره الكاراتيه المصري.

ويتعهد أمام الجميع الا تمر تلك الواقعة مرور الكرام وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والشفافية وسيتم رصد النتائج وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الواقعه .

وإذ يأسف مجلس إدارة الاتحاد أن تشهد منافسات الكاراتيه المحلية أحداث الشغب تلك خاصة في ظل النتائج العالمية الغير مسبوقة التي يحققها لاعبي منتخبنا القومي المصري في مختلف المحافل الدولية ، وتنظيم الاتحاد للبطولات الدولية التي اشاد بها العالم .

وفي النهاية يتعهد مجلس إدارة الاتحاد بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع أطراف الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الحادثة المؤسفه حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا باذن الله . واخيرا .. يعلن ويصمم الاتحاد المصرى للكاراتيه على استمراره في المزيد من العمل والانجازات من أجل استمرار و استكمال مسيرة التطوير والانجاز التي وعد بها من أجل ابناءنا من أسرة الكاراتيه و من أجل مصرنا الغالية .

و دائما تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر

والله ولي التوفيق.