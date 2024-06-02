الزمالك يكشف تحركا رسميا للدفاع عن شيكابالا.. وموقف بن شرقي.. وبشرى سارة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تطورات جديدة بشأن حل أزمة القيد، والتحرك بشكوى ضد أحد البرامج بسبب التجاوز في حق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة dmc: "هناك برنامج يتم تخصيصه للهجوم على الزمالك ولاعبيه، وهذا واضح للجميع، والنادي بصدد إعداد ملف خاص حول هذه التجاوزات، للشكوى بشكل رسمي في المجلس الأعلى للإعلام".

أكمل: "شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ولست مطالب بأن تضع صور شيكابالا في غرفتك ولكن هو بالنسبة لنا كزملكاوية نضعه أسطورة لنا، وهناك لاعب أصبح دوره اللف في القنوات ومحاولة التقليل من نجوم الزمالك وشيكابالا كان رد فعل على التجاوزات المستمرة".

وأضاف: "النادي يواصل خطواته الجادة لفك القيد، والتواصل مع محامي خالد بوطيب ومساعدي فيريرا والمجلس قادر علي حل هذه الأزمة كما حدث من قبل، وأطمئن الجماهير".

وأوضح: "بعض وسائل الإعلام تضع سيناريوهات من أجل الضغط على مجلس الإدارة حتى يتم تصدير الأزمات، وحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، ولكن كمسؤولين وجماهير، فكلنا نتمنى عودة المغربي أشرف بن شرقي، مرة أخرى لما قدمه مع الزمالك".

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