بالاسماء والعدد .. تعرف على تفكير الأهلي في الميركاتو الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر مسؤلو النادي الأهلي قدوم المدير الفني السويسري لفريق الكرة، مارسيل كولر إلى القاهرة فجر يوم غد الإثنين قادمًا من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وكان كولر قد قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، إن هناك اجتماع سيجمع كولر مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب المفوض بالإشراف على قطاع الكرة بحضور لجنة التخطيط خلال الأسبوع الجاري سيسبقه اجتماع منفرد ما بين كولر والخطيب فقط لعرض وجهة نظر المدرب السويسري وموقفه وطلباته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كولر كان قد طلب ضم ثنائي في مركز قلب الدفاع ومثلهما في خط الهجوم أحدهما محليًا مع عدم تجديد التعاقد الذي سينتهي مع الفرنسي موديست مع نهاية الموسم الجاري، فيما طلب ظهير أيسر آخر وهي نقطة قد تكون خلافية في ظل رؤية مسؤولو الأهلي يرون انتظار عودة علي معلول ومحمد شكري بعد تعافيهما من إصابتهما.

ولكن أوضح المصدر أن الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله المحترف بصفوف سوتشي السويسري من الاسماء التي تم ترشيحها للأهلي للتعاقد معها لتعويض غياب علي معلول، منوهًا في الوقت ذاته عدم ممانعة الأهلي في رحيل بيرسي تاو وأليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت المصدر الانتباه إلى عدم حقيقة عرض جميع الاسماء التي تُذكر عبر وسائل الإعلام على مجلس إدارة الأهلي ولكن ماحدث هو محاولات من قِبل مسؤولي الأهلي مع اللاعب البوركيني محمد كوناتيه المحترف بصفوف أخمات جروزني الروسي ووكيله للتفاوض معهما ولكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا.

وأتم المصدر تصريحاته أن المدافع القطري الذي يحمل الجنسية المصري يوسف أيمن تم طرح اسمه وكل ماحدث هو استفسار من النادي الأهلي عن مطالب ناديه الدحيل القطري ولكن لم يحسم كولر موقفه، منوهًا إلى أن الأهلي سيضم قرابة 5 لاعبين أو أكثر بالانتقالات الصيفية المقبلة وسيكون بينهما لاعبين يحملون الجنسيتين المصرية والأخرى.

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