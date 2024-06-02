"على مسئوليتي الشخصية".. شوبير يكشف حقيقة منع الزمالك من البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة منع الزمالك من المشاركات في البطولات الأفريقية، الموسم المقبل، بسبب رخصة الأندية.

ونجح نادي الزمالك، في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية بمجموع المباراتين.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فيه كلام انتشر، أن الزمالك هيتم منع مشاركته في البطولات الأفريقية من الموسم المقبل، بسبب عدم إصدار رخصة الأندية، وانتهاء المهلة التي كانت محددة وآخرها 31 مايو".

أضاف: "يا جماعة الكلام ده غير حقيقي، لو 31 مارس 2025 لم يحل نادي الزمالك أزماته هتبقى مشكلة، ولكن الزمالك كان حل أزماته في الفترة الماضية قبل غلق قيده مرة أخرى بسبب خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته: "بقول على مسؤوليتي الشخصية الزمالك سيشارك في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل، وسوف يقوم بتسوية كل ديونه، من أجل فتح القيد مرة أخرى قبل بداية الموسم المقبل".

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