"ثنائي الزمالك والبنك الأهلي وظهور أول لوسام".. إعلان قائمة منتخب فلسطين لتصفيات مونديال 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني التونسي لمنتخب فلسطين، مكرم دبوب، القائمة التي سيخوض بها مباراتي لبنان وأستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب الفلسطيني ظهور أول لمهاجم النادي الأهلي وسام أبو علم بجانب تواجد لاعب الزمالك ياسر حمدي وظهير أيمن البنك الأهلي موسى فراوي.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة نظيره اللبناني يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب الفلسطيني بعد ذلك نظيره الأسترالي، يوم 11 يونيو الجاري في الجولة السادسة.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن المنتخب الأسترالي المتصدر.

ويقع المنتخب الفلسطيني بالمجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: أستراليا، لبنان وبنجلاديش.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالتالي:رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط، محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر، وسام أبو علي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.

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