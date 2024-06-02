شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأهلي للإعلان عن "الاستاد" يبدأ فى التاسعة مساءً ويستمر 70 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي التاسعة مساء بعد غد، الثلاثاء، موعداً لبدء حفل الإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد.

وينوي مجلس الأهلي تقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل، الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها خاصة وأن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي ، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام في سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تُقام خارج مصر ، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.

الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي ، فيما حسم الزمالك لقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي وسيلتقي الفريقين في السوبر الأفريقي للمرة الأولى منذ سوبر 1994 الذي حسمه الزمالك لصالحه.

يذكر أن الأهلي خسر السوبر الأفريقي الأخير أمام اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي جمع الفريقين بالسعودية خلال سبتمبر الماضي.