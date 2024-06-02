شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يصدر بيانا عن أحداث شغب استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بيانا رسميا بشأن الاحداث التى شهدتها بطولة الجيزة التى أقيمت باستاد القاهرة خلال الأيام الماضية والتى تسببت فى عدم خوض المنافسات حتى الواحدة صباحا لليوم التالى من البطولة.

وجاء فى بيان الاتحاد انه جارى التحقيقات فى الأزمة والأحداث، بمعرفة المتسبب فى ذلك، على أن يتم اعلان نتيجة التحقيقات فور الانتهاء منها، مع التعهد بتطبيق أقصى عقوبة على المتسبب فى الحادثة.

وكانت بطولة البراعم للفئة العمرية 10 و 11 و 12 سنة، شهدت تكدس غير طبيعى، وأزمات بسبب عدم خوض المنافسات لوقت متأخر بسبب كثرة الموازين خلال اليوم الواحد، وبعد عدة شكاوى من أولياء الأمور تم اتخاذ قرار بتحويل لجنة المسابقات بالاتحاد إلى التحقيق.

وجاء نص البيان كالتالى:-

يدين مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد حادثة الشغب التي شهدتها بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية التي أقيمت يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 بصالة استاد القاهرة الدولي، ويؤكد الاتحاد المصري للكاراتيه على إنه جزء من نسيج أسره الكاراتيه المصري وبنيته الأساسية ولا يقبل تحت أي ظرف التجاوز والشغب والخروج عن الروح الرياضية من أي فرد أو جهة.

وأكمل البيان، جاري اجراء التحقيقات على أعلى مستوى مع المتسببين في تلك الحادثة الغريبة عن أسرة الكاراتيه المصري، وذلك من خلال عمل تحقيقات واسعة مع المتسببين في تلك الواقعة ومشاهدة بعض الفيديوهات للكشف عن حقيقة تلك الملابسات، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات على اسره الكاراتيه بكل شفافية، ولن يدخر الاتحاد المصري للكاراتيه أي جهد لا تخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحه اسره الكاراتيه المصري.

وواصل البيان، ويتعهد أمام الجميع الا تمر تلك الواقعة مرور الكرام وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والشفافية وسيتم رصد النتائج وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الواقعة، ويأسف مجلس إدارة الاتحاد أن تشهد منافسات الكاراتيه المحلية أحداث الشغب تلك خاصة في ظل النتائج العالمية الغير مسبوقة التي يحققها لاعبي منتخبنا القومي المصري في مختلف المحافل الدولية ، وتنظيم الاتحاد للبطولات الدولية التي أشاد بها العالم.

واختتم البيان، يتعهد مجلس إدارة الاتحاد بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع أطراف الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الحادثة المؤسفة حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا بإذن الله، يعلن ويصمم الاتحاد المصري للكاراتيه على استمراره في المزيد من العمل والإنجازات من أجل استمرار واستكمال مسيرة التطوير والانجاز التي وعد بها من أجل ابناءنا من أسرة الكاراتيه ومن أجل مصرنا الغالية.

بيان