شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التوصل لحل مع محامى المغربى خالد بوطيب لجدولة مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمكلف من قبل المجلس بحل أزمة إيقاف القيد، من التوصل لاتفاق مع محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، من أجل جدولة مديونياته.

ويعمل عمرو أدهم فى الوقت الحالى للاتفاق مع محامى خالد بوطيب على نظام لجدولة المديونية المستحقة للاعب، وإنهاء هذا الملف، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الفريق.

وعرض الزمالك على محامى اللاعب المغربى جدولة المديونية المستحقة، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة.

كما يجهز مسئولو الزمالك، فى الوقت ذاته مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك لسدادها وإنهاء هذا الملف، والتفرغ لباقى الغرامات المستحقة على النادى.

وكان الاتحاد الدولى فيفا أعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات متتالية بدءاً من 15 مايو بسبب مستحقات روى أجواش، والتي تبلغ 26 ألف دولار.

كما يعكف مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع البرتغالى جيمى باتشيكو، وتكثيف التفاوض معه للوصول إلى حل فى مستحقاته التى يطالب بها والتى تبلغ 450 ألف يورو، وتم مد الأجل فيها إلى 31 يوليو المقبل.