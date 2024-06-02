شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية تنتظر الزمالك فى شهر يونيو.. أبرزها أمام الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الكرة بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مباريات قوية خلال شهر يونيو بالدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 16.



مباريات الزمالك فى يونيو

الزمالك & سيراميكا..الجمعة 14 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 11 للدوري

الزمالك & المصري..الاثنين 17 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الزمالك & فاركو..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الزمالك & سيراميكا.. السبت 29 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري.