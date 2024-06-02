شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم فريق سيدات اليد بعد إنجازات الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلى على تكريم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بعد النجاحات التي حققها خلال الموسم المنقضي، والفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر، وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وأشاد مجلس الأهلى بنجاح اللاعبات فى الحفاظ على الدوري والكأس وتحقيق الفوز فى 30 مباراة على التوالي، وأعرب عن تقديره للجهاز الفني والإداري والطبي على دوره خلال الفترة الماضية.

وشدد مجلس الإدارة على أنه ينتظر الكثير من الجهاز الفني واللاعبات خلال الموسم المقبل، مؤكدا ثقته الكبيرة في كافة عناصر منظومة الفريق تحليها بشخصية الأهلي التي تكون حاضرة دائما فى كل المواقف.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى على نظيره فريق دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 29 /20 فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى ليحصد البرونزية شهر إبريل الماضى.