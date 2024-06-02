رولان غاروس: شفيونتيك الى ربع النهائي في 40 دقيقة

الرياص - اسماء السيد - باريس: احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى ,وحاملة اللقب الى 40 دقيقة فقط لتحقيق فوز نظيف على منافستها الروسية اناستازيا بوتابوفا 6 0 و6 0 الأحد في طريقها الى بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وتسعى البولندية الى احراز لقبها الرابع في العاصمة الفرنسية والثالث تواليا، وستلتقي في الدور التالي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون العام الماضي ووصيفة رولان غاروس عام 2019، او الصربية أولغا دانيلوفيتش.

وقالت شفيونتيك "كنت في كامل تركيزي. لم أتطلع الى النتيجة. سارت الأمور بسرعة وكان الأمر غريبا بعض الشيء".

حسمت شفيونتيك المجموعة الاولى في 21 دقيقة وكان سيناريو الثانية مماثلا لتنهيه البولندية في 19 دقيقة حاسمة نتيجة المباراة في صالحها.