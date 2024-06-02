النصر يكشف مواعيد اختبارات الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اختبارات كرة القدم بنادي النصر وشهدت اقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الاعمار السنية من مواليد 2005 حتي 2016.

وكان نادي النصر برئاسة المستشار اشرف لطفي القائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق واشراف الاستاذ مصطفى رسمي عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم والاستاذ رامي خليل عضو المجلس فتح باب الاختبارات لموسم 2024/2025 وتقام الاختبارات علي ملاعب النادي بمصر الجديدة في الثامنة صباحا يوميا عدا يوم الجمعة تحتء اشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد خلف المدير الرياضي وسيد فرج رئيس قطاع الناشئين ونخبة من المدربين والإداريين بالنادي .

يذكر ان قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الاساسية للفريق الاول كما اخرج العديد من نجوم الدوري الممتاز ومنتخب مصر منهم عمار حمدي نجم المقاولون العرب واسلام عيسي نجم بيراميدز واحمد صبيحة نجم انبي ومحمود فهمي نجم المقاولون العرب واحمد سامي نجم بيراميدز ومروان حمدي نجم بيراميدز وادهم حامد نجم الداخلية وعصام ثروت حارس مرمي المصري وعبدالرحمن جودة نجم بيراميدز وعمرو الجزار نجم غزل المحلة.