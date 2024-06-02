مفاجأة.. مصطفى شوبير يقرب الشناوي من الرحيل إلى الدوري السعودي

اقترب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم مشاركته الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة.

وكان محمد الشناوي قد غاب الفترة الأخيرة، خاصة بعد عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف بعدما أصيب مع منتخب مصر.

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وتواصل مسئولو نادي القادسية السعودي مع محمد الشناوي، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، حيث اقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق، خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات.

واقترب الشناوي من الرحيل عن النادي الاهلي في ظل عدم ترضيته ماليًا ومساواته بإمام عاشور وحسين الشحات، كذلك في ظل اعتماد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى منذ إصابة الشناوي.

ويتواجد محمد الشناوي رفقة بعثة منتخب مصر حاليًا، والذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.