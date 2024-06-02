دفع مستحقات أجواش.. الزمالك يقترب من رفع أزمة القيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام مسئولي الزمالك بحل أزمة المستحقات المتأخرة لروي أجواش، مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مسئولي الزمالك يسابقوا الزمن من أجل إنهاء أزمة القيد، وإنهاء كافة النزاعات القضائية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بنهاية الموسم”.

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واختتم: “أزمة أجواش انتهت تمامًا، ومسئولي الأبيض يسابقوا الزمن لإنهاء أزمة القيد، قبل انتهاء موسم الانتقالات القادم لضم عدد من الصفقات المميزة للفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية؛ وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد التتويج بها عام 2019، على حساب نفس الفريق أيضًا.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب التوقف الدولي، خاصة في ظل استعداد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.