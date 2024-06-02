جوميز يحسم مصير المثلوثي مع الزمالك

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف الدولي التونسي حمزة المثلوثي مع الفريق الأبيض، خاصة في ظل اقتراب اللاعب من انتهاء تعاقده مع الفريق.

وأوصى جوميز إدارة الزمالك بضرورة التجديد لحمزة المثلوثي، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الفترة الأخيرة مع فريقه، ومساهمته في التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

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وينتهي تعاقد المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض لأطول فترة ممكنة، لتأقلمه مع النادي وتقديره من قبل المدرب البرتغالي.

وتأتي خطوة الزمالك بحسم ملف التجديد المبكر للمثلوثي لرغبتهم في تحصين اللاعب من إغرءات الأندية الأخرى.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد التتويج بها عام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب التوقف الدولي، خاصة في ظل استعداد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.