حقيقة عودة بن شرقي لـ الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك حقيقة المفاوضات لضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة القادمة.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: “أشرف بن شرقي لاعب مميز ونتمنى تواجده بالنادي، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي بخصوصه”.

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واختتم: “نحن بصدد التواصل مع محامي خالد بوطيب لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة له، وكذلك أزمة مستحقات مساعد فيريرا لإنهاء أزمة إيقاف القيد بالنادي”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر رفع القيد عن نادي الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد التتويج بها عام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي أيضًا.

وتشهد الفترة الحالية توقف لمباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب التوقف الدولي، خاصة في ظل استعداد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.