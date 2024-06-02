نجما الاهلي والزمالك في قائمة فلسطين استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن التونسي مكرم دبدوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين عن القائمة النهائية التي تستعد لخوض مواجهتي لبنان وأستراليا، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

وشهدت قائمة فلسطين تواجد وسام أبو علي مهاجم النادي الاهلي لأول مرة، والذي يقدم مستويات مميزة الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، كما شهدت القائمة تواجد ياسر حمد مدافع نادي الزمالك.

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وجاءت قائمة فلسطين لمواجهتي لبنان وأستراليا كالتالي..

حراس المرمى: رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي.

الدفاع: ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط.

الوسط: محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر.

الهجوم: وسام أبوعلي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد سبع نقاط، خلف منتخب أستراليا المتصدر برصيد عشر نقاط.