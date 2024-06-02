رقم ضخم.. الاهلي يحدد سعر بيع محمد عبد المنعم

حددت إدارة النادي الاهلي سعر بيع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول، خاصة في ظل العروض التي وصلته مؤخرًا للرحيل عن الفريق الأحمر.

وارتبط اسم محمد غبد المنعم بالرحيل للاحتراف الخارجي في أوروبا، خاصة بعد تقرير ترانسفير ماركت عن وجود اهتمام كبير من ناديي جالاتا سراي التركي وموناكو الفرنسي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

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وحددت إدارة النادي الاهلي مبلغ 7 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل محمد عبد المنعم، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية في الفريق الأحمر، والذي يعتمد عليه السويسري مارسيل كولر في تشكيله الأساسي.

وترغب إدارة النادي الاهلي في تدعيم صفوف الفريق بمدافعين مميزين لتعويض رحيل محمد عبد المنعم الذي أصبح قريبًا في الميركاتو القادم.

وفتح مسئولو النادي الاهلي خطًا من المفاوضات مع زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ويوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، وذلك تمهيدًا لضمهما في الميركاتو الصيفي القادم.

ويتواجد محمد عبد المنعم في معسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.