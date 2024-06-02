"يلعب في روسيا ويحمل جنسية عربية".. من هو بديل علي معلول المحتمل الذي يفاوضه الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اللاعب الذي بدأ النادي الأهلي في التفاوض معه لتعويض فترة غياب علي معلول في بعد إصابته بذهاب نهائي النسخة المنصرمة من دوري أبطال أفريقيا بقطع في وتر إكيلس.

وأوضح شوبير، خلال تقديمه لحلقة برنامجه الإذاعي اليوم الأحد:"المؤكد بنسبة 100% أن الأهلي بدأ التحرك في التفاوض مع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر، خاصة في ظل إصابة علي معلول والرغبة في التدعيم القوي لهذا المركز".

اللاعب صاحب الـ 29 عاماً قد انضم لصفوف نادي سوتشي الروسي قادمًا من نادي الوداد المغربي في فبراير الماضي ولكن تقارير محلية في بلاده أكدت أن الظهير الأيسر الدولي المغربي لا يريد الاستمرار هناك.

أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، كان قد قال في تصريحات خاصة لمصراوي بشهر أبريل الماضي:"لا نمانع رحيل يحيى عطية الله لأي نادٍ، لكن الأمر يتوقف على العرض المقدم لنا لبيعه وفي حالة تلقينا عرضًا قويًا من الممكن أن يرحل عن طريق الشرط الجزائي أيضًا".

موقع هسبورت المغربي، أوضح في تقرير سابق أن يحيى عطية رغم أن عقده مستمر مع سوتشي حتى عام 2026 ولكنه لا يرغب الاستمرار بالدوري الروسي عامة؛ حيث يمتلك عروضًا عربية

ولا يُعد الدوري الروسي التجربة الاحترافية الأولى للاعب الذي سبق وانضم لصفوف فولوس اليوناني في موسم 2019/2020 قادمًا من نادي أولمبيك آسفي المغربي قبل أن يعود بعد ستة أشهر عبر بوابة نادي الوداد.

وانضم اللاعب لصفوف المنتخب المغربي الأول في معسكر مارس 2022؛ حيث خاض بقميصه حتى الآن 20 مباراة دولية.

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