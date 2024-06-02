"الأهلي سيُشارك بها".. باتشوكا المكسيكي يتأهل لكأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق باتشوكا المكسيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف ليتأهل إلى بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتُقام خلال الأعوام التي لن تشهد إقامة كأس العالم للأندية كل 4 سنوات من نسخة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 مشاركة النادي الأهلي بصفته بطلًا لقارة أفريقيا، كما سيُشارك كل من: العين الإماراتي بصفته بطلاً لآسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، ريال مدريد بصفته بطل أوروبا، فيما يتبقى تحديد هوية بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 نهاية العام الجاري على أن تُعلن المواعيد لاحقًا.

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