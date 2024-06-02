"المادة 58 واضحة".. رئيس اتحاد الكرة يكشف مخالفة الشيبي وخطأ بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة على منصب رئاسة الاتحاد في الفترة المقبلة، وقانونية لجوء المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

قال أحمد مجاهد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc": "إذا كان بيراميدز يرى إن العقوبة ضعيفة كان عليه أن يقوم بالتصعيد في وقتها، وللأسف كل الأطراف أخطأت في الأزمة".

وأوضح: "المادة 58 في الاتحاد الدولي، واضحة وصريحة وتؤكد أنه لا يجوز اللجوء إلى المحاكم المدنية والقانون المصري يحترم المؤسسات الدولية والعقوبة صدرت ونفذت رغم عدم كفايتها ورابطة الأندية اعتمدت على توصيف ضعيف للحدث مما تسبب في عقوبة غير مناسبة".

وعن إمكانية الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، أكد أنه لم يحسم القرار، ولكن لديه المؤهلات اللازمة لهذا المنصب بحكم الأقدمية والخبرات وأنه لو ترشح هاني أبوريدة لهذا المنصب فلن يترشح وأن أبوريدة الشخص الوحيد الذي يقبل العمل معه كنائب.

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