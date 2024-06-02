للمرة الثالثة.. تذكرتي تطرح الدفعة الأخيرة لتذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي، طرح الدفعة الأخيرة، من حجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2024.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وطرحت شركة تذكرتي من قبل مرحلتين لحجز التذاكر للجماهير المصرية، وهذه المرة هي الدفعة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم فتح باب الحجز للطرح الثالث والأخير لمباراة منتخب مصر الأول و بوركينا فاسو" ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

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