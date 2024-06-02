شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات نارية تنتظر الأهلي فى يونيو.. أهمها مواجهة الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباريات قوية خلال شهر يونيو بعد التتويج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بالفوز على الترجى التونسى وذلك فى اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

مباريات الأهلى فى يونيو

فاركو & الأهلى..الجمعة 14 يونيو 7 مساءً "مؤجلة" من الجولة 11 للدوري

الاتحاد السكندري & الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى & الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء "مؤجلة" من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى & فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري.