شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل البحث عن المواهب الواعدة ويؤجل اختبارات 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادي المقاولون العرب جهوده المكثفة لاكتشاف أفضل المواهب الكروية بين صفوف الناشئين، تجري اللجان الفنية والإدارية والطبية للنادي اختباراتها لانتقاء لاعبين جدد ينضمون إلى كتيبة ذئاب الجبل .

وأكد يسرى عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون، أن اللجان الفنية والإدارية والطبية تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن اللجان الفنية تعمل بكل شفافية وحيادية لانتقاء أفضل المواهب وتم اختيار مجموعة من العناصر المميزة فى جميع المراحل السنية حتى الآن.

ويحصل كل متقدم على فرصته كاملة فى الملعب للاختبار أمام اللجان، علاوة على منح المميزين أكثر من فرصة تمهيدا لاختيار العناصر المميزة.

وتقام اختبارات الناشئين 2024 من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة .

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية.