شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحفز المنتخب بمكافآت خاصة للفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعبي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بصرف مكافآت خاصة حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026 وحصد الـ6 نقاط، وهو ما يعني حسم بطاقة التأهل للمونديال بنسبة كبيرة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعباً فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.