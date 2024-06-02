شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك فى التوقف الدولى بعد انتهاء فترة الراحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا، المقرر له 14 يونيو، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

س.. كم كانت مدة إجازة لاعبي الزمالك؟ س.. كم كانت مدة إجازة لاعبي الزمالك؟ ج.. حصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب توقف مسابقة الدورى، بسبب معسكر منتخب مصر، المقام حاليًا استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. س.. متى يعود جوزيه جوميز إلى القاهرة؟ س.. متى يعود جوزيه جوميز إلى القاهرة؟ ج.. يعود جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إلى القاهرة اليوم، الأحد، لقيادة تدريبات الفريق، بعدما سافر إلى بلاده لقضاء الإجازة مع أسرته، ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات أوزان فور العودة للتدريبات.

س.. كيف يخطط جوميز لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف؟

ج.. طلب جوزيه جوميز من الجهاز الإدارى العمل على تجهيز مباراتين وديتين خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر منتخب مصر، من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع أحد فرق الدرورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، برنامج إعداد فنى وبدنى للاعبيه استعداداً لخوض سيراميكا فى الدوري، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

س.. ما هى نتيجة آخر مباراة للزمالك وسيراميكا فى الدوري؟

ج.. فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

س.. ما هو ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

ج.. يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.