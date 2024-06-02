شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اختبارات الأهلي للناشئين بالقاهرة.. والتصفيات فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى اليوم، الأحد، بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.



وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019. ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.



وتنطلق غدًا الاثنين اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، حيث تبدأ فى محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك فى محافظات الغربية (6 يونيو) والسويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).