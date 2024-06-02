شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح خط مفاوضات مع أشرف بن شرقى لضمه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الريان القطرى الحالي، والزمالك السابق، من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر.

ويعد الموسم الحالى هو الأخير للمغربى أشرف بن شرقى مع فريقه الريان القطرى، حيث لم يبدى النادى رغبته فى تجديد تعاقد اللاعب الذى كان يرتبط بعقد لمدة موسم واحد مع الريان.

ويمتلك بن شرقى عروضًا من أندية قطرية وكذلك سعودية، للانتقال إليها فى الموسم الجديد، ولم يحسم اللاعب وجهته المقبلة حتى الأن.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب للوقوف على طلباته المادية مقابل انتقاله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد، ومازال اللاعب يتلقى جميع العروض حتى يختار أفضلهم وتحديد وجهته المقبلة.