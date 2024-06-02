شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر الأمل الأخير لـ كوماندز يد الزمالك لمصالحة الجماهير هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بالأمل الأخير هذا الموسم للتتويج ببطولة كأس مصر ومصالحة الجماهير البيضاء هذا الموسم، عندما يواجه نظيره سبورتنج فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

ويطمح فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك فى حصد لقب كأس مصر قبل ختام الموسم الذى شهد خسارة جميع البطولات، دورى المحترفين والسوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية، وسط رحيل مجدى أبو المجد المدير الفنى للفريق واستكمال المهمة بالثنائى إيهاب محسن وأحمد رمضان هتلر.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 30/27،

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.