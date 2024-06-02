شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للكرة الطائرة معسكره فى مدينة 6 أكتوبر، والذي يستمر حتى 10 من يونيو الجارى، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، برنامج الإعداد لأولمبياد باريس، ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة إلى اليابان يوم 24 يونيو الجاري لخوض معسكر وبطولة ودية وتستمر حتى 1 من يوليو المقبل.

وفي الفترة من 2 يوليو حتى 8 من الشهر نفسه يخوض المنتخب بطولة التحدي بالصين وهي البطولة المؤهلة للدوري العالمي ويعود بعدها الفراعنة للقاهرة.

وفى الفترة من 11 إلى 17 يوليو يخوض منتخب مصر معسكرا في بولندا يتخلله بطولة ودية، منها إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبيىة 2024.

وتعاقد مؤخرًا الاتحاد المصري مع الإسباني فرناندو مونزو لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويقود خلالها المنتخب الوطني في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال كلًا من: “فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء و إسلام أبو جندي علاج طبيعي وأسامة طعيمة أخصائي تأهيل ومحمد رمضان مدير إداري.