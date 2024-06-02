7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 يونيو 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، محمد صبحى يتراجع عن الانضمام لبيراميدز ويرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك، الأهلي يبدأ التفاوض مع محمد كوناتى لضمه فى الميركاتو الصيفى.

الأهلي يبدأ التفاوض مع محمد كوناتى لضمه فى الميركاتو الصيفى

محمد صبحى يتراجع عن الانضمام لبيراميدز ويرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك تراجع بشكل نهائى عن رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء والانضمام لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

أم صلال القطري يقترب من التعاقد مع مابولولو فى الميركاتو الصيفى

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى أم صلال القطري اقترب من التعاقد كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك اهتمام قطري، وتحديداً نادى أم صلال، بالتعاقد مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى أصبح قريباً للغاية من إتمام التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر لنادى سوتشى الروسى.

يكثف مسئولو نادى الزمالك البحث فى الوقت الحالي عن عرض مناسب لإعارة الأوغندي ترافيس موتيابا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم اقتناع الخواجة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بإمكانيات اللاعب، حيث لم يعتمد جوميز على موتيابا إلا على فترات متباعدة، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن عرض لإعارة اللاعب فى الصيف.

يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من بلاده غداً الاثنين لقيادة تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة فاركو. وغادر كولر إ ىلسويسرا بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى لقضاء إجازته خلال فترة التوقف الدولى.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حسام حسن ومدربى المنتخب الأولمبى ضمن المشاركين ببرنامج تطوير مدربى المنتخبات الوطنية، الذى تنظمه الوزارة مع الجامعة البريطانية.