شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه للسماح للجماهير بحضور وديتى المنتخب الأولمبى مع كوت ديفوار مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة السماح للجماهير بحضور وديتي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي مع كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري مجاناً، لتحفيز اللاعبين قبل الأولمبياد.

وانطلق معسكر المنتخب الأولمبي، أمس السبت، استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار وديًا في يونيو الجاري مرتين، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين بباريس.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي كلاً من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".