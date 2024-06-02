شكرا لقرائتكم خبر عن شارك فى الاستطلاع.. من الأجدر بحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتد الصراع على مركز حراسة مرمى منتخب مصر فى مواجهة بوركينا فاسو، المقرر لها فى العاشرة مساء الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويمتلك منتخب مصر 4 حراس على أعلى مستوى، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدى سليمان، ولم يحسم الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن حارس مرمى الفراعنة فى المواجهة المقبلة.

وطرح الخليج 365 استطلاعا لرأى للجمهور لتحديد الحارس الأفضل لحراسة مرمى المنتخب فى مواجهة بوركينا فاسو.

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