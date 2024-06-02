تقارير: كيليان مبابي ينضم رسميا لـ ريال مدريد.. وهذا هو موعد الإعلان عن الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير إعلامية اليوم، الأحد، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع رسميا مع ريال مدريد الإسباني.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق وأخبار الانتقالات، تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيها:

- كيليان مبابي إلى ريال مدريد. تم التوقيع على كل الوثائق وختمها وإكمالها.

- من المقرر أن يعلن ريال مدريد عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل.

- اتخذ مبابي قراره في فبراير؛ يمكن الآن اعتباره لاعبا جديدا في ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن ريال مدريد يعتزم الإعلان عن توقيع مبابي في صفقة انتقال مجانية مطلع الأسبوع المقبل.

ويتواجد كيليان مبابي حاليا مع منتخب بلاده في معسكر تدريبي اسعدادا لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي لوكسمبورج وكندا.

يشار إلى أن مبابي (25 عاما) أعلن في مايو الماضي أنه قرر الرحيل عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.