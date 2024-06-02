الامارات | أبطال أوروبا: الصحف الإسبانية تكيل المديح لريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت الصحف الإسبانية، اليوم بريال مدريد، "آلة الفوز" التي لا تشبع، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة أمس بفوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2-صفر. وقالت "آس" :"ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة بفضل نفسه الطويل في مواجهة دورتموند الذي تفوق عليه في الشوط الأول".

أما صحيفة "ماركا" الرياضية الرائدة الأخرى، فوصفت ريال مدريد ب"آلة الفوز" بفضل تفوقه بهدفي داني كارفاخال في الدقيقة 74 وآخر من فينيسيوس في الدقيقة 83، فيما نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في "احتواء دورتموند في الشوط الأول". وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الرئيس الرمز لريال مدريد، فلورنتينو بيريس، بعد المباراة، والذي يتطلع بالفعل إلى المستقبل "انه نقطة البداية للانطلاق نحو اللقب السادس عشر!". واعتبرت الصحيفة أن ريال "يلعب ب12 (لاعبا)" على أرضية الملعب، ليس بمساعدة الحكم بل "من الخوف" الذي يفرضه على منافسه.

وقالت صحيفة "ال بايس" "ريال مدريد يوسع أسطورته بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا". اما "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية التي سئمت من انجازات ريال مدريد فاكتفت بعنوان "مرة أخرى". واضافت "رفع ريال مدريد الكأس الـ15 بعد سيناريو معتاد: دورتموند أهدر فرصا عدة واضحة، ودفع ثمناً غالياً" مثل العديد من خصوم العملاق الإسباني هذا الموسم، من بينها لايبزيغ الالماني (ثمن النهائي)، مانشستر سيتي الانجليزي (ربع النهائي) وبايرن ميونيخ الالماني (نصف النهائي).