الامارات | لعنة الإصابات تضرب منتخب سورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لعنة الإصابات ضرب منتخب سورية لكرة القدم قبل مباراتيه المفصليتين مع كوريا الشمالية واليابان في الجولتين الأخيرتين لمنافسات المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027.

فبعد غياب المدافع ايهم اوسو (قادش الاسباني) بداعي الاصابة والمهاجم محمود الأسود الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته الرسمية على فيسبوك إصابة لاعب الوسط داليهو ايراندوست لاعب برومابويكارما السويدي وتم تعويضه بمهاجم غيفلي السويدي أنطونيو يعقوب.

كما تم تعويض غياب محمود الأسود بمدافع الوحدات الأردني خالد كردغلي.

يذكر أن سورية ستلتقي كوريا في لاوس في 6 يونيو القادم قبل أن تلتقي اليابان في هيروشيما في 11 منه.

وتحتل سورية المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف اليابان 12 نقطة مقابل 3 نقاط لكوريا في المركز الثالث ونقطة واحدة لمينامار في المركز الرابع الأخير.