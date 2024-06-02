الامارات | الأذربيجاني مرادلي يقترب من لقب بطولة دبي الدولية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فض الأذربيجاني مرادلي محمد، الشراكة على صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، قبل جولة واحدة من الختام، بعد تغلبه على الإيراني موفاهد سينا، ليرفع رصيده إلى 6.5 نقطة، فيما تساوى ثلاثة لاعبين برصيد ست نقاط، وهم الصيني لي دي ومواطنه داي تشانجرين، والهندي راوناك سادهواني، وابتعد الصربي فيلمير إيفيتش بفارق نقطة عن القمة بعد خسارته أمام الصيني لي دي وتجمد رصيده عند 5.5 نقطة.

وتحسم الجولة التاسعة والأخيرة صراع اللقب، حيث يلتقي مرادلي مع الصيني داي تشانجرين، فيما يلتقي الصيني لي دي مع الهندي راوناك سادهواني، وستحدد المواجهتان بطل النسخة 24 من البطولة.

وفي بطولة الفئة الثانية، حافظ الليبي يوسف الحصادي على صدارته بتعادله أمام الإماراتي سيف أحمد، ليمضي قدماً في طريقه لتحقيق لقب البطولة متصدراً بـ 7 نقاط من 8 جولات، وتعادلت الهندية باندي سريشتي أمام تميروف بخيت من كازاخستان ولكل منهما 6.5 نقطة من 8 جولات، بفارق نصف نقطة عن المتصدر الليبي، إلى جانبهم الصيني يانج زيلونج بعد انتصاره على الإماراتي أحمد فريد.

ويلتقي في الجولة الأخيرة، الحصادي الساعي للفوز بالبطولة أمام الصيني يانج زيلونج، فيم تلتقي باندي سريشتي بالإماراتي سيف أحمد، ويلعب تميروف بخيت أمام الزامبي مولينجا دانييل.