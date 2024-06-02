الامارات | «فيفا» يجرد مهاجم العين لابا كودجو من لقب هداف الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة على لقب هداف النسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم باعتلاء مهاجم الوحدة، السوري عمر خربين صدارة الهدافين بـ 19 هدفاً والذي اختتم فريقه مبارياته، وخوض مهاجم الوصل، فابيو ليما صاحب المركز الثاني بـ 17 هدفاً مباراته الختامية اليوم في مواجهة النصر فإن لاعب العين، التوغولي لابا كودجو هداف النسخة الماضية وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب حالياً برصيد 12 هدفاً والذي تبقت لفريقه ثلاث مباريات قد أصبح خارج حسابات المنافسة يأمر الاتحاد الدولي «فيفا».

وأدى تأجيل مجموعة من مباريات العين بسبب وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لامتداد موسم «الزعيم» وهو ما تسبب في حالة التداخل مع «أيام الفيفا» في وقت جرى فيه استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن لابا كودجو حصل على موافقة ناديه للغياب عن المباريات المتبقية أمام كل من الجزيرة والإمارات والبطائح للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة جنوب السودان يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026.

وكانت الفرصة مواتية أمام الهداف التوغولي للمنافسة على لقب الهداف والاحتفاظ باللقب خصوصاً وأن المباريات المتبقية يخوضها فريقه تأدية للواجب.

يذكر أن لابا كودجو كان قد توج بلقب الهداف في النسخة الماضية بعد أن أحرز 28 هدفاً لكن في الموسم الحالي تسببت الإصابة في تراجع حصيلته التهديفية.