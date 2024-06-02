شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تكريم رجال الأهلي لكرة اليد بعد التتويج بالرباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة النادي الأهلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي؛ تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي، بعد الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، والتتويج بالدوري، والتأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وأعرب مجلس إدارة الأهلى عن التقدير لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل، نجح خلاله الجميع فى تشريف النادي محليًا وقاريًا، والحصول على 4 بطولات مهمة عن جدارة واستحقاق.



وأشار المجلس إلى أن الأهم من حصد البطولات هو تقديم كل ما يمكن فى الملعب.